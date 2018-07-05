"Ювентус" планирует представить Роналду своим игроком уже в субботу

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"Ювентус" планирует представить Роналду своим игроком уже в субботуТуринский "Ювентус" планирует представить форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду своим игроком уже в ближайшую субботу.

Так, по сведениям SportMediaset, уже сегодня спортивный директор "старой синьоры" Фабио Паратичи и ее генеральный директор Джузеппе Маротта отправятся в Испанию, чтобы ускорить переговоры по трансферу португальской звезды. В стане чемпиона Италии рассчитывают, что уже завтра сделка по пятикратному обладателю "Золотого мяча" может быть закрыта.

Напомним, Маттеус спрогнозировал будущее Роналду. | soccernews.ru

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