"Ювентус" планирует продлить контракт Роналду

Туринский "Ювентус" хочет заключить с форвардом Криштиану Роналду новый контракт, сообщает Tuttosport.

По информации источника, руководство "старой синьоры" полностью удовлетворено текущими результатами 35-летнего португальца и уверено, что он заслужил новый контракт. Соглашение может быть рассчитано до лета 2023 года. Отметим, что сам футболист желает продолжить выступать за "Ювентус".



Напомним, к чемпионам Италии Роналду присоединился летом 2018 года, перейдя за 112 миллионов евро из "Реала".



В текущем сезоне нападающий провел 16 матчей в Серии A. В его активе 15 голов и 3 результативные передачи.



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