"Ювентус" планирует продлить контракт Роналду
Туринский "Ювентус" хочет заключить с форвардом Криштиану Роналду новый контракт, сообщает Tuttosport.
По информации источника, руководство "старой синьоры" полностью удовлетворено текущими результатами 35-летнего португальца и уверено, что он заслужил новый контракт. Соглашение может быть рассчитано до лета 2023 года. Отметим, что сам футболист желает продолжить выступать за "Ювентус".
Напомним, к чемпионам Италии Роналду присоединился летом 2018 года, перейдя за 112 миллионов евро из "Реала".
В текущем сезоне нападающий провел 16 матчей в Серии A. В его активе 15 голов и 3 результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17