"Ювентус" планирует продлить контракт с Мойсе Кином
Руководство "Ювентуса" хочет предложить новый контракт нападающему клуба Мойсе Кину. Об этом информирует Goal.com.
По данным источника, "Ювентус" принял данное решение после того, как выступлениям за сборную футболист привлек внимание других клубов.
Стоит отметить, что Кин не участвовал ни в одном матче за "Ювентус" в этом сезоне. Трансферная стоимость игрока - 15 миллионов евро.
Контракт футболиста с туринским клубом действует до 2020 года.
Не пропустите: "Барселона" хочет купить Алабу| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Ювентус" планирует продлить контракт с Мойсе Кином
-
Умтити может перейти в "Арсенал" этим летом
-
Рамос прокомментировал возвращение Зидана в "Реал"
-
"Интер" интересуется нападающим "Барселоны" Малкомом
-
Эрнандес стал самым дорогим игроком "Баварии"
-
Эрнандес стал самым дорогим защитником в истории
-
Евсеев: "Спасибо за доверие. Всё получилось так неожиданно"
-
"Ньюкасл" может побить свой трансферный рекорд
-
Эрнандес: "Я горжусь тем, что смогу бороться за титулы для "Баварии"
-
Газизов: "В "Уфе" мы делаем ставку на молодых российских специалистов"
-
СМИ: Роналду станет отцом в пятый раз
-
"Реал" заинтересован в обмене игроками с "Ювентусом"
-
"Севилья" намерена выкупить Силву у "Милана"
-
Нападающий "Гремио" Соарес: "Рад, что мной интересуется "Милан"
-
Эрнандесу необходима операция на колене
-
Евсеев назначен на пост главного тренера "Уфы"
-
"Аякс" не намерен продавать Онану в "Барселону"
-
Четыре топ-клуба поборются за Варана
-
Официально: Эрнандес летом перейдет в "Баварию"
-
ЕСПЧ подтвердил получение жалобы от адвоката Кокорина
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|28
|75
|2
|Наполи
|28
|60
|3
|Интер Милан
|28
|53
|4
|Милан
|28
|51
|5
|Рома
|28
|47
|6
|Лацио
|27
|45
|7
|Аталанта
|28
|45
|8
|Торино
|28
|44
|9
|Сампдория
|28
|42
|10
|Фиорентина
|28
|37
|11
|Парма
|28
|33
|12
|Дженоа
|28
|33
|13
|Сассуоло
|28
|32
|14
|Кальяри
|28
|30
|15
|СПАЛ
|28
|26
|16
|Удинезе
|27
|25
|17
|Эмполи
|28
|25
|18
|Болонья
|28
|24
|19
|Фрозиноне
|28
|17
|20
|Кьево
|28
|11