"Ювентус" планирует продлить контракт с Мойсе Кином

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"Ювентус" планирует продлить контракт с Мойсе Кином

Руководство "Ювентуса" хочет предложить новый контракт нападающему клуба Мойсе Кину. Об этом информирует Goal.com.

По данным источника, "Ювентус" принял данное решение после того, как выступлениям за сборную футболист привлек внимание других клубов.

Стоит отметить, что Кин не участвовал ни в одном матче за "Ювентус" в этом сезоне. Трансферная стоимость игрока - 15 миллионов евро. 

Контракт футболиста с туринским клубом действует до 2020 года. 

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