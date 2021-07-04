"Ювентус" планирует сделать "Сассуоло" предложение по Локателли на следующей неделе
Фото: инстаграм Локателли/Автор неизвестен
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "Ювентус" планирует подписать полузащитника "Сассуоло" и сборной Италии Мануэля Локателли.
По информации источника, на следующей неделе состоится встреча между представителями клубов, где "Ювентус" сделает первое официальное предложение по поводу трансфера игрока.
В прошедшем сезоне итальянский полузащитник сыграл 34 матча в Серии А за "Сассуоло", в которых забил 4 гола.
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