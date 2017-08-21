"Ювентус" планирует совершить обмен с "Миланом"

Туринский "Ювентус" планирует совершить обмен игроками с "Миланом", информирует CalcioMercato.

По сведениям издания, "старая сеньора" готова обменять своего полузащитника Клаудио Маркизио, в услугах которого заинтересованы "россонери", на одного из двух хавбеков "красно-черных" - Мануэля Локателли или Джакомо Бонавентуру.

Напомним, "Милан" может подписать еще одного игрока "Ювентуса". | soccernews.ru