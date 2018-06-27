"Ювентус" планирует выручить 40 миллионов евро с продажи двух игроков

Теги ювентусстефано стураророландо мандрагора

"Ювентус" планирует выручить 40 миллионов евро с продажи двух игроковТуринский "Ювентус" планирует выручить 40 миллионов евро с продажи двух своих игроков, информирует fichajes.com.

Так, по сведениям источника, указанную сумму "старая синьора" рассчитывает получить с трансферов полузащитников - Стефано Стураро и Роландо Мандрагоры, который прошлый сезон провел в аренде в "Кротоне".

Напомним, "Ювентус" готовит новое предложение по Головину. | soccernews.ru

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