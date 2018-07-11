"Ювентус" по-прежнему хочет купить игрока "МЮ"

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"Ювентус" по-прежнему хочет купить игрока "МЮ"

"Ювентус" продолжает переговоры по трансферу итальянского защитника "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиана, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, в данный момент клубы находятся довольно далеко от компромисса. "Ювентус" предлагает за футболиста 13 миллионов евро, а "МЮ" оценивает его в 20 миллионов. В ближайшее время стороны проведут очередной раунд переговоров.

В прошлом сезоне 28-летний Дармиан провел за "Манчестер Юнайтед" 17 матчей и отдал 2 результативные передачи.

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