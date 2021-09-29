"Ювентус" победил "Челси" в Лиге чемпионов

Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов туринский "Ювентус" на своем поле обыграл лондонский "Челси" со счетом 1:0.

Единственный гол в начале второго тайма забил Федерико Кьеза.

"Ювентус" Италия – "Челси" Англия - 1:0 (0:0)

Гол: Кьеза, 46 - 1:0

"Ювентус": Щесны, Данило, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Рабьо (Маккенни, 77), Локателли, Бентанкур (Кьеллини, 83), Куадрадо, Бернардески (Кулусевски, 66), Кьеза (Кин, 77).

"Челси": Менди, Аспиликуэта (Лофтус-Чик, 62), Тиаго Силва, Рюдигер, Кристенсен (Баркли, 75), Алонсо (Чилуэлл, 46), Ковачич, Жоржиньо (Чалоба, 62), Зиеш (Хадсон-Одои, 62), Хавертц, Лукаку.

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