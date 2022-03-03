"Ювентус" победил "Фиорентину" Кокорина в Кубке Италии

Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

В первом матче 1/2 финала Кубка Италии "Ювентус" на выезде обыграл "Фиорентину" со счетом 1:0.

Единственный гол в концовке встречи в свои ворота забил Лоренцо Венути.

"Фиорентина" – "Ювентус" - 0:1 (0:0)

Гол: Венути, 90+2 (автогол) - 0:1

"Фиорентина": Терраччано, Одриосола (Венути, 46), Игор Жулио, Миленкович, Бираги, Бонавентура, Торрейра, Кастровилли (Данкан, 84), Сапонара (Соттиль, 65), Иконе (Гонсалес, 84), Пентек (Артур, 65).

"Ювентус": Перин, Данило, Де Шильо, де Лигт, Пеллегрини, Рабьо, Локателли, Артур, Аке (Куадрадо, 46), Кин (Мората, 59), Влахович.

Не пропустите: "Милан" хочет перехватить трансферную цель "Барселоны". http://soccernews.ru