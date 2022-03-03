"Ювентус" победил "Фиорентину" Кокорина в Кубке Италии

Теги фиорентинаювентус

"Ювентус" победил "Фиорентину" Кокорина в Кубке Италии

Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

В первом матче 1/2 финала Кубка Италии "Ювентус" на выезде обыграл "Фиорентину" со счетом 1:0.

Единственный гол в концовке встречи в свои ворота забил Лоренцо Венути.

"Фиорентина" – "Ювентус" - 0:1 (0:0)
Гол: Венути, 90+2 (автогол) - 0:1

"Фиорентина": Терраччано, Одриосола (Венути, 46), Игор Жулио, Миленкович, Бираги, Бонавентура, Торрейра, Кастровилли (Данкан, 84), Сапонара (Соттиль, 65), Иконе (Гонсалес, 84), Пентек (Артур, 65).

"Ювентус": Перин, Данило, Де Шильо, де Лигт, Пеллегрини, Рабьо, Локателли, Артур, Аке (Куадрадо, 46), Кин (Мората, 59), Влахович.

Не пропустите: "Милан" хочет перехватить трансферную цель "Барселоны". http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Ваноли отреагировал на информацию о возможном уходе из "Спартака"

Ваноли отреагировал на информацию о возможном уходе из "Спартака"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов