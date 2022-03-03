"Ювентус" победил "Фиорентину" Кокорина в Кубке Италии
Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен
В первом матче 1/2 финала Кубка Италии "Ювентус" на выезде обыграл "Фиорентину" со счетом 1:0.
Единственный гол в концовке встречи в свои ворота забил Лоренцо Венути.
"Фиорентина" – "Ювентус" - 0:1 (0:0)
Гол: Венути, 90+2 (автогол) - 0:1
"Фиорентина": Терраччано, Одриосола (Венути, 46), Игор Жулио, Миленкович, Бираги, Бонавентура, Торрейра, Кастровилли (Данкан, 84), Сапонара (Соттиль, 65), Иконе (Гонсалес, 84), Пентек (Артур, 65).
"Ювентус": Перин, Данило, Де Шильо, де Лигт, Пеллегрини, Рабьо, Локателли, Артур, Аке (Куадрадо, 46), Кин (Мората, 59), Влахович.
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|Аталанта
|26
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|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
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|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17