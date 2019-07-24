"Ювентус" победил "Интер" в матче Международного кубка чемпионов
В матче Международного кубка чемпионов "Ювентус" в серии пенальти одолел "Интер". Счет был открыт в начале встречи в результате автогола новичка "Ювентуса" Маттейса де Лигта. Во 2-м тайме туринский клуб от поражения спас Криштиану Роналду.
"Ювентус" Италия – "Интер" Италия - 1:1 (0:1), по пенальти - 4:3
Голы: де Лигт, 10 - 0:1, Роналду, 68 - 1:1
"Ювентус": Щесны (Буффон, 46), Де Шильо, Жоау Канселу, Бонуччи (Ругани, 68), де Лигт (Демирал, 46), Рабьо, Матюиди (Мураторе, 78), Пьянич (Джан, 65), Бернардески, Роналду, Игуаин (Манджукич, 46).
"Интер": Ханданович (Паделли, 46), Д`Амброзио, Шкриньяр (Бастони, 80), де Врей (Раноккия, 78), Далберт, Гальярдини (Жоау Мариу, 82), Сенси (Барелла, 83), Кандрева (Агум, 88), Брозович (Валеро, 82), Перишич (Лонго, 87), Эспозито (Пушкаш, 82).
Не пропустите: Буффон, де Лигт, Игуаин и другие новички "Ювентуса" спели перед командой. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17