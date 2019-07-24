"Ювентус" победил "Интер" в матче Международного кубка чемпионов

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"Ювентус" победил "Интер" в матче Международного кубка чемпионов

В матче Международного кубка чемпионов "Ювентус" в серии пенальти одолел "Интер". Счет был открыт в начале встречи в результате автогола новичка "Ювентуса" Маттейса де Лигта. Во 2-м тайме туринский клуб от поражения спас Криштиану Роналду.

"Ювентус" Италия – "Интер" Италия - 1:1 (0:1), по пенальти - 4:3
Голы: де Лигт, 10 - 0:1, Роналду, 68 - 1:1

"Ювентус": Щесны (Буффон, 46), Де Шильо, Жоау Канселу, Бонуччи (Ругани, 68), де Лигт (Демирал, 46), Рабьо, Матюиди (Мураторе, 78), Пьянич (Джан, 65), Бернардески, Роналду, Игуаин (Манджукич, 46).

"Интер": Ханданович (Паделли, 46), Д`Амброзио, Шкриньяр (Бастони, 80), де Врей (Раноккия, 78), Далберт, Гальярдини (Жоау Мариу, 82), Сенси (Барелла, 83), Кандрева (Агум, 88), Брозович (Валеро, 82), Перишич (Лонго, 87), Эспозито (Пушкаш, 82).

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