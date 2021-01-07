"Ювентус" победил "Милан", неудачи "Интера" и "Наполи". Чемпионат Италии, 16-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица

Завершились все матчи 16-го тура в итальянской Серии А. В центральном матче тура "Ювентус" на выезде обыграл "Милан". "Интер" и "Наполи" неожиданно потерпели поражения от "Сампдории" и "Специи" соответственно.

Результаты 16-го тура Серии А

"Милан" – "Ювентус" - 1:3 (1:1)

Голы: Кьеза, 18 - 0:1, Калабрия, 41 - 1:1, Кьеза, 62 - 1:2, Маккенни, 76 - 1:3

"Сампдория" - "Интер" - 2:1 (2:0)

Голы: Кандрева, 23 (пенальти) - 1:0, Кейта, 38 - 2:0, де Врей, 65 - 2:1

"Наполи" – "Специя" - 1:2 (0:0)

Голы: Петанья, 58 - 1:0, Нзола, 68 (с пенальти) - 1:1, Побега, 81 - 1:2

"Аталанта" - "Парма" 3:0 (1:0)

Голы: Муриэль, 15 - 1:0, Сапата, 49 - 2:0, Гозенс, 61 - 3:0

"Кальяри" - "Беневенто" - 1:2 (1:2)

Голы: Жоао Педро, 20 - 1:0, Сау, 41 - 1:1, Туйя, 44 - 1:2

"Лацио" – "Фиорентина" - 2:1 (1:0)

Голы: Кайседо, 6 - 1:0, Иммобиле, 75 - 2:0, Влахович, 88 (с пенальти) - 2:1

"Кротоне" – "Рома" - 1:3 (0:3)

Голы: Майораль, 8 - 0:1, Майораль, 29 - 0:2, Мхитарян, 35 (с пенальти) - 0:3, Големич, 71 - 1:3

"Болонья" – "Удинезе" - 2:2 (2:1)

Голы: Томиясу, 19 - 1:0, Перейра, 34 - 1:1, Сванберг, 40 - 2:1, Арслан, 90 - 2:2

"Сассуоло" – "Дженоа" - 2:1 (0:0)

Голы: Бога, 52 - 1:0, Шомуродов, 64 - 2:0, Распадори, 83 - 2:1

"Торино" – "Верона" - 1:1 (0:0)

Голы: Димарко, 67 - 0:1, Бремер, 84 - 1:1

Положение команд: "Милан" - 37, "Интер" - 36, "Рома" - 33, "Ювентус" - 30 (15), "Сассуоло" - 29, "Наполи", "Аталанта" - 28 (15), "Лацио" - 25, "Верона" - 24, "Беневенто" - 21, "Сампдория" - 20, "Болонья" - 17, "Удинезе" - 16 (15), "Фиорентина" - 15, "Кальяри", "Специя" - 14, "Торино", "Парма" - 12, "Дженоа" - 11, "Кротоне" - 9.

Не пропустите: "Милан" прервал 27-матчевую серию без поражений. | http://soccernews.ru