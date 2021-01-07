"Ювентус" победил "Милан", неудачи "Интера" и "Наполи". Чемпионат Италии, 16-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица

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"Ювентус" победил "Милан", неудачи "Интера" и "Наполи". Чемпионат Италии, 16-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица

Завершились все матчи 16-го тура в итальянской Серии А. В центральном матче тура "Ювентус" на выезде обыграл "Милан". "Интер" и "Наполи" неожиданно потерпели поражения от "Сампдории" и "Специи" соответственно.

Результаты 16-го тура Серии А

"Милан" – "Ювентус" - 1:3 (1:1)
Голы: Кьеза, 18 - 0:1, Калабрия, 41 - 1:1, Кьеза, 62 - 1:2, Маккенни, 76 - 1:3

"Сампдория" - "Интер" - 2:1 (2:0)
Голы: Кандрева, 23 (пенальти) - 1:0, Кейта, 38 - 2:0, де Врей, 65 - 2:1

"Наполи" – "Специя" - 1:2 (0:0)
Голы: Петанья, 58 - 1:0, Нзола, 68 (с пенальти) - 1:1, Побега, 81 - 1:2

"Аталанта" - "Парма" 3:0 (1:0)
Голы: Муриэль, 15 - 1:0, Сапата, 49 - 2:0, Гозенс, 61 - 3:0

"Кальяри" - "Беневенто" - 1:2 (1:2)
Голы: Жоао Педро, 20 - 1:0, Сау, 41 - 1:1, Туйя, 44 - 1:2

"Лацио" – "Фиорентина" - 2:1 (1:0)
Голы: Кайседо, 6 - 1:0, Иммобиле, 75 - 2:0, Влахович, 88 (с пенальти) - 2:1

"Кротоне" – "Рома" - 1:3 (0:3)
Голы: Майораль, 8 - 0:1, Майораль, 29 - 0:2, Мхитарян, 35 (с пенальти) - 0:3, Големич, 71 - 1:3

"Болонья" – "Удинезе" - 2:2 (2:1)
Голы: Томиясу, 19 - 1:0, Перейра, 34 - 1:1, Сванберг, 40 - 2:1, Арслан, 90 - 2:2

"Сассуоло" – "Дженоа" - 2:1 (0:0)
Голы: Бога, 52 - 1:0, Шомуродов, 64 - 2:0, Распадори, 83 - 2:1

"Торино" – "Верона" - 1:1 (0:0)
Голы: Димарко, 67 - 0:1, Бремер, 84 - 1:1

Положение команд: "Милан" - 37, "Интер" - 36, "Рома" - 33, "Ювентус" - 30 (15), "Сассуоло" - 29, "Наполи", "Аталанта" - 28 (15), "Лацио" - 25, "Верона" - 24, "Беневенто" - 21, "Сампдория" - 20, "Болонья" - 17, "Удинезе" - 16 (15), "Фиорентина" - 15, "Кальяри", "Специя" - 14, "Торино", "Парма" - 12, "Дженоа" - 11, "Кротоне" - 9.

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Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
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