"Ювентус" победил "Рому" Моуринью
Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен
В матче 8-го тура чемпионата Италии туринский "Ювентус" на своем поле обыграл римскую "Рому", которую тренирует Жозе Моуринью.
Единственный гол на 16-й минуте забил Мойсе Кин.
"Ювентус" Турин – "Рома" Рим - 1:0 (1:0)
Гол: Кин, 16 - 1:0
"Ювентус": Щесны, Данило, Кьеллини, Бонуччи, Де Шильо (Алекс Сандро, 88), Куадрадо, Локателли, Бентанкур, Кин (Мората, 71), Кьеза (Кулусевски, 71), Бернардески (Артур, 76).
"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Рожер, Винья, Мхитарян, Верету (Шомуродов, 81), Кристанте, Пеллегрини, Дзаньоло (Эль-Шаарави, 26), Абрахам.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17