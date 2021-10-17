"Ювентус" победил "Рому" Моуринью

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"Ювентус" победил "Рому" Моуринью

Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

В матче 8-го тура чемпионата Италии туринский "Ювентус" на своем поле обыграл римскую "Рому", которую тренирует Жозе Моуринью.

Единственный гол на 16-й минуте забил Мойсе Кин.

"Ювентус" Турин – "Рома" Рим - 1:0 (1:0)
Гол: Кин, 16 - 1:0

"Ювентус": Щесны, Данило, Кьеллини, Бонуччи, Де Шильо (Алекс Сандро, 88), Куадрадо, Локателли, Бентанкур, Кин (Мората, 71), Кьеза (Кулусевски, 71), Бернардески (Артур, 76).

"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Рожер, Винья, Мхитарян, Верету (Шомуродов, 81), Кристанте, Пеллегрини, Дзаньоло (Эль-Шаарави, 26), Абрахам.

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