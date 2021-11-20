"Ювентус" победила "Лацио" в Серии А

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"Ювентус" победила "Лацио" в Серии А

Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

В матче 13-го тура чемпионата Италии туринский "Ювентус" на выезде обыграл римский "Лацио" со счетом 2:0.

Победу гостям принес Леонардо Бонуччи, который забил два гола с пенальти.

"Ювентус", набрав 21 очко, вышел на шестое место в турнирной таблице Серии А. "Лацио" с 21 очком остался на пятой позиции.

"Лацио" – "Ювентус" - 0:2 (0:1)
Голы: Бонуччи, 23 (с пенальти), Бонуччи, 83 (с пенальти) - 0:2

"Лацио": Рейна, Ачерби, Луис Фелипе, Хюсай, Луис Альберто, Катальди, Милинкович-Савич, Ладзари, Дзакканьи (Мурики, 65), Педро, Фелипе Андерсон (Моро, 75).

"Ювентус": Щесны, Бонуччи, Данило (Кулусевски, 15), де Лигт, Пеллегрини, Куадрадо, Рабьо, Локателли, Маккенни, Мората (Кин, 74), Кьеза.

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