"Ювентус" победила "Лацио" в Серии А
Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен
В матче 13-го тура чемпионата Италии туринский "Ювентус" на выезде обыграл римский "Лацио" со счетом 2:0.
Победу гостям принес Леонардо Бонуччи, который забил два гола с пенальти.
"Ювентус", набрав 21 очко, вышел на шестое место в турнирной таблице Серии А. "Лацио" с 21 очком остался на пятой позиции.
"Лацио" – "Ювентус" - 0:2 (0:1)
Голы: Бонуччи, 23 (с пенальти), Бонуччи, 83 (с пенальти) - 0:2
"Лацио": Рейна, Ачерби, Луис Фелипе, Хюсай, Луис Альберто, Катальди, Милинкович-Савич, Ладзари, Дзакканьи (Мурики, 65), Педро, Фелипе Андерсон (Моро, 75).
"Ювентус": Щесны, Бонуччи, Данило (Кулусевски, 15), де Лигт, Пеллегрини, Куадрадо, Рабьо, Локателли, Маккенни, Мората (Кин, 74), Кьеза.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17