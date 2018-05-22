"Ювентус" побеждает, Буффон уезжает, "Наполи" ставит рекорд: Итоги сезона Серии А

Окончание сезона 2017/2018 в Серии А получилось достаточно событийным. Нет, в полку чемпионов не прибыло: "Ювентус" в седьмой раз кряду завоевал Скудетто. Однако нынешнее "золото" для туринцев стало едва ли не самым трудным за последние годы. И все благодаря "Наполи", который действительно сумел навязать борьбу команде Массимилиано Аллегри. В тоже время, "Ювентус" просто не имел право уступить чемпионство кому-либо, ибо великий "Джиджи" Буффон завершал карьеру в клубе, который стал ему родным за 17 проведенных лет. "Супермен" просто не мог покинуть Италию без титула.

Отдельной похвалы заслужили призеры чемпионата "Наполи" и "Рома". Первые установили рекорд клуба по набранным очкам в Серии А, сохраняя интригу до предпоследнего тура. А вот римляне больше прославились на европейской арене, но и в чемпионате выдали ряд запоминающихся матчей.

Увлекательной и интригующей получилась борьба за четвертое место в Лиге чемпионов, судьба которого решалась в последнем туре. В итоге "Интер" не позволил, чтобы Рим был представлен двумя командами в сильнейшем клубном турнире Европы. «Аталанта» по сравнению с прошлым сезоном сделала шаг назад. Команда из Бергамо завершила чемпионат сразу за шестеркой топов.

Борьба внизу турнирной таблицы прошла без неожиданностей. Две из трех команд – «Верона» и «Беневенто», вошедших прошлым летом в Серию А, не смогли удержаться среди элиты, поэтому вынуждены вернуться туда, откуда пришли. Поиграв два года среди сильнейших, в Серию В отправляется и «Кротоне». А вот СПАЛ остается в элите, сумев лишь в последнем туре сохранить место среди лучших. Надолго ли?

Ход борьбы

На протяжении большей части турнирной дистанции таблицу возглавлял "Наполи", а в спину команде Маурицио Сарри постоянно дышал "Ювентус". Впрочем, на небольшом отрезке с 13 по 16 туры в спор лидеров вмешался "Интер" и даже возглавил турнирную таблицу на несколько недель. Однако первый круг неаполитанцы и туринцы завершали уже с солидным преимуществом над конкурентами. Буксовать "Наполи" начал с 27 тура, когда дома неожиданно уступил "Роме". С тех пор таблицу возглавил "Ювентус" и уже не отдал лидерство вплоть до финиша. За бронзу борьба шла между тремя командами, которые поочередно сменяли друг друга. По итогам 36 тура на третью строчку поднялась «Рома», которая и осталась на пьедестале. В последних трех играх чемпионата «Лацио» ни разу не выиграл, что и стоило «орлам» сначала третьей строчки, а в заключительном туре и четвертой, после домашнего поражения от «Интера».

Ключевые матчи

"Наполи" – "Рома" – 2:4

Нет сомнения, что ключевое поражение "Наполи" в борьбе за чемпионство случилось в домашнем поединке против "Ромы", который состоялся в рамках 27 тура. До этой встречи команда Маурицио Сарри лидировала в турнирной таблице и не давала болельщикам поводов для беспокойств. В игре с римлянами южане впервые в чемпионате выглядели слабее соперника. Причем это касается как игры в обороне, так и атакующих действий. "Рома" приняла открытый бой, предложенный "Наполи", забив на один гол больше к середине первого тайма. И вот тогда команда Эусебио Ди Франческо поступила хитрее, заиграв в закрытый футбол на контратаках. Неаполитанцы со всей своей мощью навалились на защиту "волков", но так и не смогли ее вскрыть. Гости перекрыли все подступы, а у хозяев не хватало фантазии проломить эту оборону. "Рома" же цинично в конце матча провела пару контратак, забив еще дважды – 2:4. С этого момента инициатива в чемпионской гонке перешла к "Ювентусу".

"Лацио" – "Ювентус" – 0:1

Который в этот же день, в рамках все того же 27 тура, проводил тяжелейший поединок в Риме. Игра откровенно не клеилась с обеих сторон. На двоих соперники настреляли десять ударов по воротам, из которых только три пришлись в створ – позорно для представителей лидирующей тройки. В какие-то отрезки более активным был "Лацио", который на правах хозяина более смело шел в атаку, но в целом никому не удавалось заполучить ощутимое превосходство и создать по-настоящему опасные моменты, которые могли бы перерасти в голевые. Все шло к нулевой ничьей, которая была бы совершенно справедливой и закономерной, исходя из беззубого ведения матча обеими командами. Но болельщики "Ювентуса", которые не бросили просмотр этих мучений до финального свистка, были награждены чудо-проходом Дибалы, который жестом отчаяния забил-таки победный мяч на 93 минуте. Благодаря победе туринцы обогнали "Наполи" на один пункт и уже не отдали пальму первенства.

"Рома" – "Ювентус" – 0:0

Встреча, прошедшая в рамках предпоследнего 37 тура чемпионата, закрыла вопрос о победителе сезона. "Ювентусу" достаточно было сыграть вничью, а римляне не возражали против этого. В результате команды делали вид, что хотели выиграть, добившись каждая своей цели.

"Лацио" – "Интер" – 2:3

Встреча заключительного 38 тура должна была определить последнего от Италии участника Лиги чемпионов. Матч в Риме оправдал ожидания фанатов сполна – с первых минут пошел обоюдоострый футбол, и уже к исходу стартовой десятиминутки хозяева открыли счет. "Лацио" и дальше смотрелся острее, а Милинкович-Савич классным ударом со штрафного проверил на прочность каркас ворот. Тем неожиданнее был ответный гол "Интера" на исходе получаса игрового времени после розыгрыша углового. Гости перехватили инициативу, но пропустили образцовую контратаку "Лацио" перед самым уходом на перерыв. Ханданович не спас – уж больно здорово пробил Фелипе Андерсон. Второй тайм смотрелся заметно скучнее. Римляне стали тянуть время и играть по счету. Спаллетти бросал в бой одного форварда за другим, и количество в итоге перешло в качество. За попадание мяча в руку Милинковичу-Савичу арбитр пенальти не дал, а за снос Икарди де Вреем – поставил. Сам же Мауро и реализовал одиннадцатиметровый. Пару минут спустя Лулич оставил партнеров вдесятером, а еще минутой позже Весино забил третий гол. Волшебная концовка для Спаллетти и его команды и крах для "Лацио", состав которого без Лиги чемпионов растащат уже почти наверняка.

Бомбардиры

Чиро Иммобиле (29 голов)

Нападающий "Лацио" может по праву считаться открытием сезона. На протяжении всего чемпионата Чиро уверенно возглавлял гонку бомбардиров. И даже его отсутствие в последних турах по причине травмы не изменило ход борьбы с конкурентами. Иммобиле все равно остался первым, выиграв попутно и бомбардирскую гонку сезона в Лиге Европы. А заодно помог "Лацио" стать самой результативной командой чемпионата (89 мячей). В целом на счету римлянина один покер, один хет-трик, 8 дублей и 9 голевых передач в 33 играх Серии А.

Мауро Икарди (29 голов)

Капитан "Интера" провел ровный сезон, забивая достаточно регулярно и установив собственный рекорд. Паузы в голах случались, но небольшие – как и у Иммобиле в три тура. В активе Икарди практически тот же набор голов: один покер, один хет-трик, 6 дублей, однако всего 2 результативные передачи. Однако впечатляет зависимость "Интера" по отношению к своему капитану, о чем красноречиво говорят цифры. На счету Мауро 44 процента всех голов команды. Что тут добавить?

Пауло Дибала (22 гола)

Пока что лучший сезон для 24-летнего аргентинца в Серии А, если говорить о количестве забитых мячей. Хотя мы вправе были ожидать большего от Пауло. Выходил в основе нерегулярно, не всегда выдерживал конкуренцию в составе бессменного чемпиона страны. И, тем не менее, Дибала заслужил высокой оценки, ведь из игроков "Ювентуса" больше него никто не забил.

Очарования

"Наполи"

С тех пор как клуб возглавил Маурицио Сарри (лето 2015 года), неаполитанцы только наращивали мощь. В прошедшем сезоне "партенопейцы" наконец-то всерьез заявили о себе, бросив вызов самому "Ювентусу". На протяжении двух третей чемпионата "голубые" находились во главе турнирной таблицы. Но и уступив первую строчку продолжали преследовать лидера до предпоследнего тура. "Наполи" установил собственный рекорд в чемпионате по количеству набранных очков. А заодно и рекорд Серии А: никогда ранее команда, набравшая более 90 очков, не упускала титул чемпиона.

Эусебио Ди Франческо

Назначение на пост такого клуба как "Рома" тренера без какого-либо серьезного опыта – могло быть делом рискованным. Но в случае с Ди Франческо боссы римлян не прогадали. Под руководством Эусебио римляне лишь на старте чемпионата потеряли очки в матчах с прямыми конкурентами, но затем стали исправно набирать зачетные пункты. В середине чемпионата команда Ди Франческо сумела выдать 9 матчевую беспроигрышную серию и вклиниться в борьбу за место в Лиге чемпионов. Особенно хорошо "Рома" смотрелась во второй половине сезона, сместив с бронзового пьедестала "Интер" и "Лацио". А если добавить к этому выход клуба в полуфинал Лиги чемпионов, то станет ясно: дуэт Эусебио Ди Франческо и "Ромы" удался.

Джанлуиджи Буффон

Игра маэстро вратарского цеха никого не может оставить равнодушным. Седьмой по счету титул чемпиона кряду, одиннадцатый за карьеру в 17 сезонах за "Ювентус". И вот теперь "Супермен" покидает Турин, и, скорее всего, покидает Италию. Последний матч за "Старую Синьору" Джиджи сыграл против "Вероны". Все 63 минуты на поле Буффон сохранял невозмутимость, но после ухода с поля заплакал – в последнее время это случается с Джиджи слишком часто. Болельщики устроили незабываемые проводы Буффону, маэстро дважды (до и после матча) сделал круг почета, но уходит исключительно из "Ювентуса". Джиджи все еще хочет играть!

Разочарования

"Милан"

Чтобы понять какой сезон провели "россонери", достаточно посмотреть на результаты команды. Снова шестые в таблице и крайне слабая результативность. Впрочем, в этом тоже есть некая стабильность, пусть и горькая. Один из самых титулованных клубов Италии пятый сезон кряду не может попасть в пятерку лучших команд. Был шанс у "Милана" немного скрасить очередной неудачный год, а заодно и заработать для Дженнаро Гаттузо первый клубный трофей. Но в финале Кубка мечту у "россонери" украл будущий чемпион. В итоге миланцы снова довольствовались борьбой с клубами уровня "Аталанты" и "Фиорентины".

Гонсало Игуаин

Второй год в "Ювентусе" для аргентинца получился еще хуже, нежели первый. На фоне 24 мячей прошлого сезона, в этом Гонсало отметился 16 точными ударами. И это притом, что в стартовом составе форвард туринцев выходил в 32 матчах чемпионата. Очевидно, что Игуаин времен "Наполи" и Игуаин сегодня, как говорят в Одессе, две большие разницы. И, увы, не в пользу последнего.

Сборная сезона по версии SoccerNews

Вратарь: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус")

Защита: Милан Шкриньяр ("Интер"), Федерико Фасио ("Рома"), Калиду Кулибали ("Наполи").

Полузащита: Миралем Пьянич ("Ювентус"), Жоржиньо ("Наполи"), Хосе Кальехон ("Наполи"), Луис Альберто ("Лацио").

Нападение: Пауло Дибала ("Ювентус"), Чиро Иммобиле ("Лацио"), Мауро Икарди ("Интер").

Сборная сезона по версии Whoscored

Александр Никитин | http://soccernews.ru

Также читайте: Почти непобедимая "Барселона" и неконкурентные мадридцы: итоги сезона чемпионата Испании