"Ювентус" побил свой рекорд по выходам в финал Кубка Италии

"Ювентус" не смог обыграть "Милан" (0:0) в ответной полуфинальной игре Кубка Италии, но все равно вышел в финал турнира.

Как сообщает Opta Sports, "старая синьора" будет играть в финале Кубка Италии в 19-й раз, что является рекордом турнира.

Ближайший преследователь "Ювентуса" по этому показателю - "Рома", на счету которой 16 финалов.

Отметим, что "Ювентус" также больше всех выигрывал Кубок Италии. На счету туринцев 13 побед, у "Ромы" - 9.

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