"Ювентус" поборется с "Реалом" за Погба

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"Ювентус" поборется с "Реалом" за Погба

"Ювентус" намерен приобрести полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, утверждает AS.

Ранее сообщалось о то, что "Реал" также заинтересован в покупке игрока. 

По данным источника, мадридский клуб является приоритетным вариантом для Погба. Однако "Ювентус" намерен связаться с агентом футболиста Мино Райолой.

Ранее Погба уже играл за туринский клуб, а продлевать контракт с "МЮ" футболист отказался.  

В нынешнем сезоне игрок участвовал в 37 матчах, забив 14 голов и 11 ассистов. 

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