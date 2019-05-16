"Ювентус" поборется с "Реалом" за защитника "Лиона"
"Ювентус" проявляет интерес к защитнику "Лиона" Ферлану Менди, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, туринский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В составе "Ювентуса" Менди может стать заменой Алексу Сандро. Также Менди входит в сферу интересов мадридского "Реала".
В нынешнем сезоне 23-летний Менди провел за "Лион" 42 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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|Сассуоло
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