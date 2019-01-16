"Ювентус" поборется за игрока "Челси"
"Ювентус" проявляет интерес к бразильскому защитнику "Челси" Эмерсону Палмери, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По данным источника, итальянский клуб хочет приобрести футболиста в зимнее или летнее трансферное окно. Впрочем, наставник лондонцев Маурицио Сарри не намерен расставаться с игроком в январе. Также Эмерсон входит в сферу интересов "Атлетико".
24-летний Эмерсон перешел в "Челси" прошлым летом из "Ромы" за 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 11 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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