"Ювентус" поборется за игрока "Челси"

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"Ювентус" поборется за игрока "Челси"

"Ювентус" проявляет интерес к бразильскому защитнику "Челси" Эмерсону Палмери, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, итальянский клуб хочет приобрести футболиста в зимнее или летнее трансферное окно. Впрочем, наставник лондонцев Маурицио Сарри не намерен расставаться с игроком в январе. Также Эмерсон входит в сферу интересов "Атлетико".

24-летний Эмерсон перешел в "Челси" прошлым летом из "Ромы" за 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 11 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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