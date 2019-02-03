"Ювентус" поборется за Погба

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может перейти в туринский клуб. Об этом информирует Calciomercato.



По данным издания, "Ювентус" сделал 25-летнего игрока своей приоритетной трансферной целью. Сам Погба готов к переходу в итальянскую команду в случае, если "Манчестер Юнайтед" не попадёт в Лигу чемпионов.

Контракт француза действует до 30 июня 2021 года.



Погба играл в "Ювентусе" с 2012 года, где провёл четыре сезона. Летом 2016 года француз перешел в "МЮ" за 105 миллионов евро.

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