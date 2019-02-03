"Ювентус" поборется за Погба
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может перейти в туринский клуб. Об этом информирует Calciomercato.
По данным издания, "Ювентус" сделал 25-летнего игрока своей приоритетной трансферной целью. Сам Погба готов к переходу в итальянскую команду в случае, если "Манчестер Юнайтед" не попадёт в Лигу чемпионов.
Контракт француза действует до 30 июня 2021 года.
Погба играл в "Ювентусе" с 2012 года, где провёл четыре сезона. Летом 2016 года француз перешел в "МЮ" за 105 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|61
|2
|Тоттенхэм
|25
|57
|3
|Манчестер Сити
|24
|56
|4
|Арсенал Лондон
|24
|47
|5
|Челси
|24
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|24
|45
|7
|Вулверхэмптон
|24
|35
|8
|Эвертон
|24
|33
|9
|Уотфорд
|24
|33
|10
|Борнмут
|24
|33
|11
|Лестер Сити
|24
|32
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|31
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|26
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|15
|Кристал Пэлас
|24
|23
|16
|Саутгемптон
|24
|23
|17
|Бернли
|24
|23
|18
|Кардифф Сити
|24
|19
|19
|Фулхэм
|24
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|24
|11