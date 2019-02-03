"Ювентус" поборется за Погба

Теги ювентусполь погбаманчестер юнайтед

"Ювентус" поборется за Погба

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может перейти в туринский клуб. Об этом информирует Calciomercato.

По данным издания, "Ювентус" сделал 25-летнего игрока своей приоритетной трансферной целью. Сам Погба готов к переходу в итальянскую команду в случае, если "Манчестер Юнайтед" не попадёт в Лигу чемпионов.

Контракт француза действует до 30 июня 2021 года. 

Погба играл в "Ювентусе" с 2012 года, где провёл четыре сезона. Летом 2016 года француз перешел в "МЮ" за 105 миллионов евро.

Не пропустите: "Ювентус" не смог удержать победу над "Пармой" | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Анонс главных событий 3 февраля

Анонс главных событий 3 февраля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 24 61
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 25 57
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 56
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 24 47
5 Челси Челси 24 47
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 24 45
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 24 35
8 Эвертон Эвертон 24 33
9 Уотфорд Уотфорд 24 33
10 Борнмут Борнмут 24 33
11 Лестер Сити Лестер Сити 24 32
12 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 24 31
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 24 26
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 24
15 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 24 23
16 Саутгемптон Саутгемптон 24 23
17 Бернли Бернли 24 23
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 24 19
19 Фулхэм Фулхэм 24 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 24 11
Полная таблица

топ-5 тегов