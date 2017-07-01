"Ювентус" поборется за Себальоса
"Ювентус" стал еще одним претендентом на хавбека "Бетиса" Дани Себальоса, сообщает El Mundo Deportivo.
По сведениям издания, руководство "Ювентуса" сообщило "Бетису", что готовы заплатить требуемые за игрока 15 миллионов евро.
Напомним, что Себальосом интересуются "Атлетико", "Барселона" и "Реал".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|91
|2
|Рома
|38
|87
|3
|Наполи
|38
|86
|4
|Аталанта
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|70
|6
|Милан
|38
|63
|7
|Интер Милан
|38
|62
|8
|Фиорентина
|38
|60
|9
|Торино
|38
|53
|10
|Сампдория
|38
|48
|11
|Кальяри
|38
|47
|12
|Сассуоло
|38
|46
|13
|Удинезе
|38
|45
|14
|Кьево
|38
|43
|15
|Болонья
|38
|41
|16
|Дженоа
|38
|36
|17
|Кротоне
|38
|34
|18
|Эмполи
|38
|32
|19
|Палермо
|38
|26
|20
|Пескара
|38
|18