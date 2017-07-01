"Ювентус" поборется за Себальоса

"Ювентус" стал еще одним претендентом на хавбека "Бетиса" Дани Себальоса, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, руководство "Ювентуса" сообщило "Бетису", что готовы заплатить требуемые за игрока 15 миллионов евро.

Напомним, что Себальосом интересуются "Атлетико", "Барселона" и "Реал".

Читайте также: Дани Себальос признан лучшим игроком молодёжного Евро-2017. | http://soccernews.ru