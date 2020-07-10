"Ювентус" поборется за трансферную цель "Ливерпуля"

Вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре стал трансферной целью туринского "Ювентуса", пишет Sport Mediaset.

По информации источника, "старая синьора" готова побороться за воспитанника "Барселоны" с "Ливерпулем", который также претендует на игрока.

"Волки" оценивают одного из своих лидеров в 80 миллионов евро, хотя его рыночная стоимость более чем в три раза ниже (25,5 млн).

В текущем сезоне Траоре сыграл за "Вулверхэмптон" 48 матчей, забил 6 голов и сделал 12 ассистов.

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