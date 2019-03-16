"Ювентус" поборется за трансферную цель "Реала"
"Ювентус" намерен приобрести на игрока "Челси" Нголо Канте. об этом сообщает Tuttosport.
По данным источника, туринцы хотят купить 27-летнгего француза в летнее трансферное окно.
Кроме того, на Канте также претендуют "Реал" и ПСЖ. Трансферная стоимость француза - 100 миллионов евро.
Канте перешел в "Челси" из "Лестера" в 2016 году за 37 миллионов евро. В нынешнем сезоне игрок участвовал в 42 матчах, отметившись 4 голами и 4 ассистами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|74
|2
|Ливерпуль
|30
|73
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|29
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|39
|10
|Лестер Сити
|30
|38
|11
|Эвертон
|30
|37
|12
|Борнмут
|30
|37
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|34
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|30
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|30
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|30
|14