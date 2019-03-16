"Ювентус" поборется за трансферную цель "Реала"

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"Ювентус" поборется за трансферную цель "Реала"

"Ювентус" намерен приобрести на игрока "Челси" Нголо Канте. об этом сообщает Tuttosport.

По данным источника, туринцы хотят купить 27-летнгего француза в летнее трансферное окно. 

Кроме того, на Канте также претендуют "Реал" и ПСЖ. Трансферная стоимость француза - 100 миллионов евро. 

Канте перешел в "Челси" из "Лестера" в 2016 году за 37 миллионов евро. В нынешнем сезоне игрок участвовал в 42 матчах, отметившись 4 голами и 4 ассистами.

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