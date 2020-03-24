"Ювентус" поборется за трансферную цель "Реала" и "Барселоны"
Туринский "Ювентус" нацелился на полузащитника "Валенсии" Феррана Торреса, утверждает Tuttosport.
По информации источника, "старая синьора" собирается опередить в гонке за испанским талантом "Реал" и "Барселону", воспользовавшись желанием самого футболиста поиграть вместе с Криштиану Роналду.
"Ювентус" намерен осуществить сделку летом, когда до истечения срока контракта 20-летнего хвабека останется всего один год и "летучим мышам" придётся идти на компромиссы в переговорах.
В текущем сезоне Торрес сыграл за "Валенсию" 35 матчей, забил 6 голов и сделал 7 ассистов.
Не пропустите: "Барселона" поборется с "Манчестер Сити" и "Ювентусом" за таланта из ПСЖ. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14