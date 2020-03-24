"Ювентус" поборется за трансферную цель "Реала" и "Барселоны"

Теги валенсияювентусферран торресреал мадридбарселонакриштиану роналдутрансферы

"Ювентус" поборется за трансферную цель "Реала" и "Барселоны"

Туринский "Ювентус" нацелился на полузащитника "Валенсии" Феррана Торреса, утверждает Tuttosport.

По информации источника, "старая синьора" собирается опередить в гонке за испанским талантом "Реал" и "Барселону", воспользовавшись желанием самого футболиста поиграть вместе с Криштиану Роналду.

"Ювентус" намерен осуществить сделку летом, когда до истечения срока контракта 20-летнего хвабека останется всего один год и "летучим мышам" придётся идти на компромиссы в переговорах.

В текущем сезоне Торрес сыграл за "Валенсию" 35 матчей, забил 6 голов и сделал 7 ассистов.

Не пропустите: "Барселона" поборется с "Манчестер Сити" и "Ювентусом" за таланта из ПСЖ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Челси" объявил о выздоровлении Хадсона-Одои от коронавируса

"Челси" объявил о выздоровлении Хадсона-Одои от коронавируса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов