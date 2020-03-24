"Ювентус" поборется за трансферную цель "Реала" и "Барселоны"

Туринский "Ювентус" нацелился на полузащитника "Валенсии" Феррана Торреса, утверждает Tuttosport.

По информации источника, "старая синьора" собирается опередить в гонке за испанским талантом "Реал" и "Барселону", воспользовавшись желанием самого футболиста поиграть вместе с Криштиану Роналду.

"Ювентус" намерен осуществить сделку летом, когда до истечения срока контракта 20-летнего хвабека останется всего один год и "летучим мышам" придётся идти на компромиссы в переговорах.

В текущем сезоне Торрес сыграл за "Валенсию" 35 матчей, забил 6 голов и сделал 7 ассистов.

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