"Ювентус" поборется за трансферную цель "Реала" и ПСЖ

Полузащитник "Ренна" Эдуардо Камавинга может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

По информации Tuttosport, в услугах 17-летнего хавбека серьёзно заинтересован туринский "Ювентус".

В гонке за перспективным французом "старой синьоре" придётся конкурировать с "Реалом" и ПСЖ.

Камавинга является воспитанником "Ренна", за основную команду он сыграл 49 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста. Рыночная стоимость игрока - 37,5 миллиона евро.

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