"Ювентус" под руководством Пирло показал худший старт сезона за последние 10 лет

Туринский "Ювентус" одержал две победы, трижды сыграл вничью и потерпел одно поражение в первых шести матчах под руководством Андреа Пирло.

Как сообщает итальянский журналист Джованни Капуано, это худший старт сезона для "старой синьоры" за последние 10 лет.

Напомним, что для 41-летнего Пирло это первый тренерский опыт в карьере.

С 2010 года "Ювентус" также возглавляли Альберто Дзаккерони, Луиджи Дельнери, Антонио Конте, Массимилиано Аллегри и Маурицио Сарри.

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