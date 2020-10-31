"Ювентус" под руководством Пирло показал худший старт сезона за последние 10 лет
Туринский "Ювентус" одержал две победы, трижды сыграл вничью и потерпел одно поражение в первых шести матчах под руководством Андреа Пирло.
Как сообщает итальянский журналист Джованни Капуано, это худший старт сезона для "старой синьоры" за последние 10 лет.
Напомним, что для 41-летнего Пирло это первый тренерский опыт в карьере.
С 2010 года "Ювентус" также возглавляли Альберто Дзаккерони, Луиджи Дельнери, Антонио Конте, Массимилиано Аллегри и Маурицио Сарри.
Не пропустите: "Ювентус" не может договориться с Сарри о компенсации за расторжение контракта. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17