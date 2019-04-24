"Ювентус" поддержал Маркизио, который сегодня был прооперирован

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"Ювентус" поддержал Маркизио, который сегодня был прооперирован

"Ювентус" в своем твиттере написал слова поддержки полузащитнику "Зенита" Клаудио Маркизио, который сегодня, 23 апреля, перенес операцию на колене.

"Вперед, Маркизио! Возвращайся скорее на поле, чемпион!" - написали туринцы.  

Напомним, 33-летний итальянец играл в составе "Ювентуса" с 2006 по 2018 год. 

Сроки восстановления игрока не разглашаются.

Маркизио перешел в "Зенит" в сентябре прошлого года на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел 15 матчей за российский клуб и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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