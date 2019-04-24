"Ювентус" поддержал Маркизио, который сегодня был прооперирован
"Ювентус" в своем твиттере написал слова поддержки полузащитнику "Зенита" Клаудио Маркизио, который сегодня, 23 апреля, перенес операцию на колене.
"Вперед, Маркизио! Возвращайся скорее на поле, чемпион!" - написали туринцы.
Forza @ClaMarchisio8! Torna in campo presto campione! https://t.co/ASIaEHkUxj— JuventusFC (@juventusfc) 24 апреля 2019 г.
Напомним, 33-летний итальянец играл в составе "Ювентуса" с 2006 по 2018 год.
Сроки восстановления игрока не разглашаются.
Маркизио перешел в "Зенит" в сентябре прошлого года на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел 15 матчей за российский клуб и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
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|2
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|33
|61
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|Милан
|33
|56
|5
|Аталанта
|33
|56
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|Рома
|33
|55
|7
|Торино
|33
|53
|8
|Лацио
|33
|52
|9
|Сампдория
|33
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|10
|Фиорентина
|33
|40
|11
|Кальяри
|33
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|12
|Сассуоло
|33
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|СПАЛ
|33
|38
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|Парма
|33
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|33
|34
|16
|Дженоа
|33
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|17
|Удинезе
|33
|33
|18
|Эмполи
|33
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|19
|Фрозиноне
|33
|23
|20
|Кьево
|33
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