"Ювентус" подготовил для Агуэро контракт на два года

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Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, который объявил о своем уходе из клуба после окончания сезона, может продолжить карьеру в Серии А, сообщает El Chiringuito.

По информации источника, 32-летний аргентинец уже получил официальное предложение от "Ювентуса". Футболист может рассчитывать на контракт сроком на два года.

Сам Агуэро предпочел бы играть в "Барселоне" вместе со своим соотечественником Лионелем Месси. Как сообщалось ранее, агент Агуэро и каталонский клуб уже приступили к обсуждению возможного перехода.

В текущем сезоне нападающий выходил на поле в 15 матчах в футболке "горожан". На его счету 3 забитых мяча.