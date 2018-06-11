"Ювентус" подготовил новый контракт для Пьянича

Туринский "Ювентус" подготовил новый контракт для своего ведущего полузащитника Миралема Пьянича, информирует Tuttosport.

Так, по сведениям издания, сесть за стол переговоров с 28-летним хавбеком по вопросу подписания нового соглашения "старая синьора" планирует уже после завершения выступления игрока на Чемпионате Мира в России.

В завершившемся сезоне Пьянич забил 7 мячей и сделал 14 результативных передач в 44 матчах за "Ювентус".

Напомним, Пьянич попросил своих агентов выйти на контакт с "Барселоной". | soccernews.ru