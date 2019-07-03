"Ювентус" подготовил заманчивое предложение по Погба

Туринский "Ювентус" не теряет надежд заполучить полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает итальянская пресса.

"Старая синьора" подготовила заманчивое предложение по трансферу звёздного француза.

"Ювентус" хочет включить в сделку нападающего Пауло Дибалу. Кроме подписания аргентинца "красные дьяволы" могут заработать 60-70 миллионов евро.

Также на Погба, который уже выступал за "бьянконери" с 2012 по 2016 год, претендует мадридский "Реал".

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