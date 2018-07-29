"Ювентус" поднял цену на своего ведущего защитника

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"Ювентус" поднял цену на своего ведущего защитникаТуринский "Ювентус" поднял цену на своего ведущего защитника Алекса Сандро, информирует Paris United.

Так, по сведениям источника, изначально "старая синьора" была готова продать 27-летнего бека, на которого претендуют ПСЖ и "Манчестер Юнайтед", 60 миллионов евро. Однако после подписания форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду чемпион Италии пересмотрел цену на бразильца, подняв ее на 20 миллионов евро.

Напомним, вчера "Ювентус" обыграл "Бенфику". | soccernews.ru

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