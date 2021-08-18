"Ювентус" подписал чемпиона Европы

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"Ювентус" подписал чемпиона Европы

Фото: сайт "Ювентуса"/Автор неизвестен

Полузащитник "Сассуоло" и сборной Италии Мануэль Локателли перешел в "Ювентус", сообщается на официальном сайте туринского клуба.

"Ювентус" арендовал футболиста на два года с обязательством последующего выкупа за 35 миллионов евро. Хавбек подписал с туринцами контракт до лета 2026 года.

23-летний Локателли выступал за "Сассуоло" с 2018 года, провел за клуб 99 матчей, забил семь мячей и отдал 11 голевых передач. Ранее играл за "Аталанту" и "Милан". За сборную Италии сыграл 15 матчей и забил три гола. Чемпион Европы-2020.

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