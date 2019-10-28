"Ювентус" подписал двухлетний контракт с Coca-Cola

"Ювентус" заключил контракт с компанией Coca-Cola. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

По данным источника, соглашение туринцев с компанией, занимающейся производством напитков, рассчитано до 2021 года.

Напитки будут доступны в фирменном магазине "Ювентуса" в Милане и на "Альянц Стэдиум".

"Ювентус" возглавляет турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 23 очка.

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