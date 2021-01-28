"Ювентус" подписал французского таланта

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"Ювентус" подписал французского таланта

Полузащитник "Марселя" Марли Аке перешел в туринский "Ювентус", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила восемь миллионов евро. Средства будут выплачены в течение трех лет. Футболист подписал контракт с "Ювентусом" до лета 2025 года.

20-летний Аке является воспитанником "Марселя". Всего он провел за французский клуб 26 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Сыграл 1 матч за юношескую сборную Франции U19.

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