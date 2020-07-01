"Ювентус" подписал контракт с 17-летним защитником "Базеля"

Теги ювентусбазельтрансферы

"Ювентус" подписал контракт с 17-летним защитником "Базеля"

"Ювентус" подписал контракт с 17-летним защитником "Базеля" Албианом Хаждари. Об этом рассказал в своем твиттере Николо Скира.

По данным источника, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2023 года.

Нынешний сезон футболист провел в молодежной команде "Базеля". Кроме того Хаждари выступает за сборную Швейцарии U17.

Не пропустите: Сарри прокомментировал победу "Ювентуса" над "Дженоа"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Игорь Акинфеев прорекламировал голосование по Конституции РФ за миллион рублей

Игорь Акинфеев прорекламировал голосование по Конституции РФ за миллион рублей

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов