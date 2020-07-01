"Ювентус" подписал контракт с 17-летним защитником "Базеля" Албианом Хаждари. Об этом рассказал в своем твиттере Николо Скира.

По данным источника, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2023 года.

Нынешний сезон футболист провел в молодежной команде "Базеля". Кроме того Хаждари выступает за сборную Швейцарии U17.

Не пропустите: Сарри прокомментировал победу "Ювентуса" над "Дженоа"| http://soccernews.ru