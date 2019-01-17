"Ювентус" подписал контракт с Рэмзи

Туринский "Ювентус" подписал контракт с полузащитником "Арсенала" Аароном Рэмзи, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, 28-летний валлиец успешно прошёл медицинское обследование в одной из мадридских клиник, после чего стороны официально оформили будущее сотрудничество.

Рэмзи присоединится к "старой синьоре" следующим летом, когда истечёт его контракт с "канонирами" и он станет свободным агентом.

Ранее сообщалось, что соглашение между футболистом и "Ювентусом" будет рассчитано до 2024 года. Зарплата хавбека составит 7,5 миллионов евро за сезон.

Рэмзи выступает за "Арсенал" с 2008 года, сыграл 355 матчей, забил 61 гол и сделал 64 ассиста. Сдавался в аренду "Ноттингем Форест" и "Кардифф Сити".

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