"Ювентус" подписал молодого бразильца

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"Ювентус" подписал молодого бразильца

18-летний защитник "Фламенго" Уэсли стал игроком "Ювентуса".

Сообщается, что бразилец перейдет в "Ювентус" в качестве свободного агента. Стоит отметить, что услуги футболиста представляет Мино Райола.

Также отметим, что Уэсли не выходил на поле с мая прошлого года. Клуб таким образом, наказал игрока за отказ продлевать соглашение.

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