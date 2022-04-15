"Ювентус" подписал новый контракт с Куадрадо
Фото: твиттер "Ювентуса"\Автор неизвестен
"Ювентус" подписал новое соглашение с колумбийским полузащитником команды Хуаном Куадрадо, сообщает официальный сайт туринского клуба.
Отмечается, что новый контракт игрока рассчитан до лета 2023 года
Напомним, что колумбиец перешел в "Юве" в 2015 году и с того момента сыграл 262 матча за клуб, в которых забил 24 гола и сделал 53 ассиста.
В нынешнем сезоне 33-летний Куадрадо сыграл в 30 матчах Серии А, в которых забил 4 гола и отдал три результативные передачи.
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