"Ювентус" подписал швейцарского нападающего

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"Ювентус" подписал швейцарского нападающего

Форвард "Лугано" Кристофер Лунгойи стал игроком туринского "Ювентуса".

Пока неизвестно, на каких условиях 20-летний швейцарец присоединился к "старой синьоре".

Рыночная стоимость нападающего оценивается в 200 тысяч евро.

За "Лугано" Лунгойи выступал с января 2020 года, сыграл 25 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

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