"Ювентус" подписал швейцарского нападающего
Форвард "Лугано" Кристофер Лунгойи стал игроком туринского "Ювентуса".
Пока неизвестно, на каких условиях 20-летний швейцарец присоединился к "старой синьоре".
Рыночная стоимость нападающего оценивается в 200 тысяч евро.
За "Лугано" Лунгойи выступал с января 2020 года, сыграл 25 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
Не пропустите: "Ювентус" теряет Кьезу. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
-
Гол Дембеле в экстра-тайме вывел "Барселону" в 1/8 финала Кубка Испании
-
Дубль Луиса Суареса принес "Атлетико" выездную победу над "Эйбаром"
-
"Ливерпуль" сенсационно проиграл "Бернли"
-
Экс-президент ФИФА Блаттер более недели провел в искусственной коме
-
Футболистов "Реала" разочаровала речь Зидана после вылета из Кубка Испании
Лента новостей
-
Переход хавбека "Ниццы" Данило в ЦСКА сорвался
-
"Бернли" прервал фантастическую беспроигрышную серию "Ливерпуля"
-
"Ювентус" подписал швейцарского нападающего
-
Главные новости дня: 21 января
-
Тренер "Аякса" тен Хаг заблокировал переход Промеса в "Спартак"
-
Гол Дембеле в экстра-тайме вывел "Барселону" в 1/8 финала Кубка Испании
-
Дубль Луиса Суареса принес "Атлетико" выездную победу над "Эйбаром"
-
"Лацио" пробился в 1/4 финала Кубка Италии
-
"Ливерпуль" сенсационно проиграл "Бернли"
-
Экс-президент ФИФА Блаттер более недели провел в искусственной коме
-
"Барселона" недовольна публичным интересом ПСЖ к Месси
-
Нагельсманн сможет возглавить "Челси" только летом
-
"Манчестер Сити" теряет де Брюйне
-
"Монако" объявил о трансфере вингера "Брюгге"
-
Футболистов "Реала" разочаровала речь Зидана после вылета из Кубка Испании
-
"Атлетик" на последних минутах вырвал победу над "Ибицей" и вышел в 1/8 финала Кубка Испании
-
"Валенсия" Черышева сыграла вничью с "Осасуной"
-
"Лестер" вступил в борьбу за Эриксена
-
Генич назвал инициаторов трансфера Кокорина в "Фиорентину"
-
"Барселона" намерена отдать Умтити в аренду
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17