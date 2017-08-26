"Ювентус" подпишет Джана следующим летом

Теги ливерпульювентусэмре джан

"Ювентус" подпишет Джана следующим летом

Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан намерен продолжить карьеру в "Ювентусе", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, 23-летний немец перейдёт в туринский клуб следующим летом на правах свободного агента. Отмечается, что футболист лично пообещал представителям "бьянконери", что не будет продлевать контракт с "красными", истекающий по окончании этого сезона.

Напомним, что "Ювентус" пытался купить Джана этим летом за 25 миллионов евро, однако "Ливерпуль" отказался расставаться с игроком.

Не пропустите: "Ювентус" отдал Марроне в аренду в "Бари". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

"Красно-белая" хандра продолжается: "Спартак" не смог переиграть "СКА-Хабаровск"

"Красно-белая" хандра продолжается: "Спартак" не смог переиграть "СКА-Хабаровск"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 3 9
2 Хаддерсфилд Таун 3 7
3 Манчестер Сити 3 7
4 Вест Бромвич Альбион 2 6
5 Уотфорд 3 5
6 Саутгемптон 3 5
7 Ливерпуль 2 4
8 Эвертон 2 4
9 Суонси Сити 3 4
10 Тоттенхэм 2 3
11 Арсенал Лондон 2 3
12 Челси 2 3
13 Бернли 2 3
14 Ньюкасл Юнайтед 3 3
15 Сток Сити 2 3
16 Лестер Сити 3 3
17 Брайтон & Хоув Альбион 3 1
18 Борнмут 3 0
19 Кристал Пэлас 3 0
20 Вест Хэм Юнайтед 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов