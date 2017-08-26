"Ювентус" подпишет Джана следующим летом

Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан намерен продолжить карьеру в "Ювентусе", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, 23-летний немец перейдёт в туринский клуб следующим летом на правах свободного агента. Отмечается, что футболист лично пообещал представителям "бьянконери", что не будет продлевать контракт с "красными", истекающий по окончании этого сезона.

Напомним, что "Ювентус" пытался купить Джана этим летом за 25 миллионов евро, однако "Ливерпуль" отказался расставаться с игроком.

Не пропустите: "Ювентус" отдал Марроне в аренду в "Бари". | http://soccernews.ru