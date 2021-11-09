"Ювентус" подпишет форварда даже в том случае, если сделка по Влаховичу не состоится

Фото: инстаграм Влаховича/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" в скором времени намерен усилить линию нападения, сообщает Calciomercato.

По информации источника, главная цель "старой синьоры" – форвард "Фиорентины" Душан Влахович. Но у "Ювентуса" уже есть список вариантов на тот случай, если трансфер серба сорвется.

Сообщается, что в него вошел Мауро Икарди из ПСЖ, Дарвин Нуньес из "Бенфики", Александр Ляказетт из "Арсенала", Антони Марсьяль из "Манчестер Юнайтед", Джанлука Скамакка из "Сассуоло" и Лоренцо Лукка из "Пизы".

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