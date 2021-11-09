"Ювентус" подпишет форварда даже в том случае, если сделка по Влаховичу не состоится
Фото: инстаграм Влаховича/Автор неизвестен
Туринский "Ювентус" в скором времени намерен усилить линию нападения, сообщает Calciomercato.
По информации источника, главная цель "старой синьоры" – форвард "Фиорентины" Душан Влахович. Но у "Ювентуса" уже есть список вариантов на тот случай, если трансфер серба сорвется.
Сообщается, что в него вошел Мауро Икарди из ПСЖ, Дарвин Нуньес из "Бенфики", Александр Ляказетт из "Арсенала", Антони Марсьяль из "Манчестер Юнайтед", Джанлука Скамакка из "Сассуоло" и Лоренцо Лукка из "Пизы".
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|Интер Милан
|26
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|4
|Аталанта
|26
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|5
|Рома
|26
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|6
|Наполи
|26
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|7
|Милан
|27
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|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|14
|Удинезе
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|28
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|Торино
|26
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|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
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|СПАЛ
|26
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|20
|Брешия
|27
|17