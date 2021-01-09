"Ювентус" подпишет французского таланта

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"Ювентус" подпишет французского таланта

Туринский "Ювентус" согласовал переход левого вингера "Нанта" Абдулайе Дабо.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, "старая синьора" арендует 19-летнего футболиста с правом выкупа.

Ожидается, что "Ювентус" оформит трансфер перспективного француза в понедельник.

Стоит отметить, что за основную команду "Нанта" Дабо провёл только 2 матча.

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