"Ювентус" подпишет нападающего зимой и летом

Фото: инстаграм Мартиаля

"Ювентус" намерен усилить атаку во время зимнего трансферного окна.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, главной целью туринского клуба является Антони Мартиаль из "Манчестер Юнайтед".

"Ювентус" также хочет подписать нападающего "Сассуоло" Джанлуку Скамакку, однако "Сассуоло" не отпустит игрока зимой, поэтому "Ювентус" готов отложить этот трансфер до лета.

В текущем сезоне Мартиаль провел 10 игр и забил один гол. На счету Скамакки 5 забитых мячей в 17 матчах.

Читайте также: "Ювентус" принял решение по будущему Мораты. | http://soccernews.ru