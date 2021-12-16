"Ювентус" подпишет нападающего зимой и летом
Фото: инстаграм Мартиаля
"Ювентус" намерен усилить атаку во время зимнего трансферного окна.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, главной целью туринского клуба является Антони Мартиаль из "Манчестер Юнайтед".
"Ювентус" также хочет подписать нападающего "Сассуоло" Джанлуку Скамакку, однако "Сассуоло" не отпустит игрока зимой, поэтому "Ювентус" готов отложить этот трансфер до лета.
В текущем сезоне Мартиаль провел 10 игр и забил один гол. На счету Скамакки 5 забитых мячей в 17 матчах.
Читайте также: "Ювентус" принял решение по будущему Мораты. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Лечче" и "Сампдория" одержали победы в матчах Кубка Италии
-
1
"Ливерпуль" добыл победу над "Ньюкаслом"
-
1
Четыре футболиста "Челси" заразились коронавирусом
-
1
"Челси" не смог обыграть "Эвертон"
-
1
Карпин назвал цели сборной России на Лигу Наций
-
Райола выдвинул "Барселоне" требования для трансфера Холанда
-
"Ювентус" подпишет нападающего зимой и летом
-
Аршавин высказался об уходе Витории из "Спартака"
-
Луческу подтвердил переход защитник сборной Украины в "Эвертон"
-
1
Манолас перешел из "Наполи" в "Олимпиакос"
-
"Зенит" готов увеличить предложение по Юри Алберто
-
Карпин прокомментировал результат жеребьевки Лиги Наций
-
Три футболиста "Ливерпуля" пропустят матч с "Ньюкаслом" из-за сомнительных тестов на коронавирус
-
Тебас не верит, что "Барселона" сможет подписать Холанда
-
Смородская отреагировала на результат жеребьевки Лиги Наций
-
"Барселона" может бесплатно подписать хавбека "Ювентуса"
-
Результаты жеребьевки Лиги Наций-2022/23
-
Сборная России узнала соперников по Лиге Наций
-
Клубы АПЛ предлагают приостановить чемпионат
-
Рок-музыкант Троицкий считает, что Виторию уволили по политическим соображениям
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17