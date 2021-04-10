"Ювентус" подпишет норвежского таланта

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Туринский "Ювентус" согласовал трансфер правого вингера клуба "Улленсакер / Киса" Элиаса Сольберга.

По информации журналиста Николо Скиры, 17-летний футболист заключит со "старой синьорой" контракт до 2024 года.

Рыночная стоимость перспективного норвежца оценивается в 150 тысяч евро.

Сольберг в текущем сезоне дебютировал во взрослом футболе, сыграл 16 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

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