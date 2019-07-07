"Ювентус" подпишет защитника "Дженоа"

Защитник "Дженоа" Кристиан Ромеро близок к переходу в "Ювентус".

Как сообщает Calciomercato, трансфер 21-летнего аргентинца обойдется "старой синьоре" в 20 миллионов евро. Во вторник игрок прибудет в Турин для прохождения медобследования.

Отмечается, что "Ювентус" планирует сразу же отправить Ромеро в аренду.

В минувшем сезоне Ромеро провел 27 игр, в которых забил два гола и отдал три ассиста.

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