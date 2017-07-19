"Ювентус" подпишет защитника "Кальяри"

Защитник "Кальяри" Дарио дель Фабро вскоре станет игроком "Ювентуса", сообщает итальянская пресса.

Туринский клуб купит 22-летнего центрбека и сразу же отдаст его в аренду "Венеции", где футболист проведёт ближайший год.

В прошлом сезоне дель Фабро выступал на правах аренды за "Пизу", сыграл 35 матчей, результативными действиями не отличался.

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