"Ювентус" подтвердил наличие переговоров с "Барселоной" о летних трансферах

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи сообщил, что туринский клуб действительно ведёт переговоры с "Барселоной" о возможных сделках во время летнего трансферного окна.

"Слухи про обмен футболистами, к примеру Пьянича на Артура? Мы всегда говорим друг с другом, как и со многими другими отличными клубами. Мы также обсуждаем, что произойдёт в будущем, но сейчас мы находимся в режиме чата", - цитирует Паратичи Sky Sport Italia.

Ранее стало известно, что между "Ювентусом" и "Барселоной" летом возможен обмен Артур - Маттейс де Лигт.

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