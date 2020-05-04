"Ювентус" подтвердил наличие переговоров с "Барселоной" о летних трансферах

Теги барселонаювентустрансферы

"Ювентус" подтвердил наличие переговоров с "Барселоной" о летних трансферах

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи сообщил, что туринский клуб действительно ведёт переговоры с "Барселоной" о возможных сделках во время летнего трансферного окна.

"Слухи про обмен футболистами, к примеру Пьянича на Артура? Мы всегда говорим друг с другом, как и со многими другими отличными клубами. Мы также обсуждаем, что произойдёт в будущем, но сейчас мы находимся в режиме чата", - цитирует Паратичи Sky Sport Italia.

Ранее стало известно, что между "Ювентусом" и "Барселоной" летом возможен обмен Артур - Маттейс де Лигт.

Не пропустите: Шесть клубов интересуются хавбеком "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Юнайтед" назвал "Интеру" условие перехода Погба

"Манчестер Юнайтед" назвал "Интеру" условие перехода Погба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов