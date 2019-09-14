"Ювентус" подтвердил наличие предложения от катарского клуба по Манджукичу

Нападающий Марио Манджукич близок к уходу из "Ювентуса". Эту информацию подтвердил спортивный директор туринского клуба Фабио Паратичи.

"На протяжении многих лет Марио был очень важным игроком для нас. Но сейчас он может уйти. Это предложение из Катара. Из-за перспективы покинуть клуб было решено, что Манджукичу не стоит ехать с командой на матч с "Фиорентиной", - приводит слова Паратичи Football Italia.

Напомним, что Манджукич выступает за "старую синьору" с 2015 года, сыграл 162 матча, забил 44 гола и сделал 24 ассиста.

Рыночная стоимость 33-летнего хорвата оценивается в 18 миллионов евро.

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