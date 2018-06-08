"Ювентус" подтвердил скорый трансфер Перина

Туринский "Ювентус" в своём официальном твиттере подтвердил скорый трансфер вратаря "Дженоа" Маттиа Перина.

Так, в микроблоге "бьянконери" была опубликована видеозапись, на которой 25-летний страж ворот направляется в клинику для прохождения медобследования.

Ранее стало известно, что переход Перина обойдётся "Ювентусу" в 12 миллионов евро, ещё 3 миллиона будут доступны в качестве бонусов. | http://soccernews.ru