"Ювентус" подтвердил скорый трансфер Перина

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"Ювентус" подтвердил скорый трансфер Перина

Туринский "Ювентус" в своём официальном твиттере подтвердил скорый трансфер вратаря "Дженоа" Маттиа Перина.

Так, в микроблоге "бьянконери" была опубликована видеозапись, на которой 25-летний страж ворот направляется в клинику для прохождения медобследования.

Ранее стало известно, что переход Перина обойдётся "Ювентусу" в 12 миллионов евро, ещё 3 миллиона будут доступны в качестве бонусов. | http://soccernews.ru

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