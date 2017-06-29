"Ювентус" подтвердил уход Алвеса

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"Ювентус" подтвердил уход Алвеса

Бразильский защитник Дани Алвес покинул "Ювентус", сообщает официальный сайт клуба.

Стороны достигли обоюдного согласия о досрочном расторжении контракта. 

34-летний Алвес выступал за "Ювентус" с 2016 года, провел за клуб 32 матча и забил 6 голов. В составе туринского клуба бразилец стал победителем чемпионата Италии и выиграл Кубок Италии.

По некоторым данным, футболист перейдет в "Манчестер Сити".

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