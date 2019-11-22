"Ювентус" пока не договорился о трансфере Миранчука, за него борются ещё два клуба Серии А

Теги локомотив москваювентусалексей миранчуклациомилантрансферы

"Ювентус" пока не договорился о трансфере Миранчука, за него борются ещё два клуба Серии А

Информация о договорённости между "Ювентусом" и "Локомотивом" по трансферу полузащитника Алексея Миранчука не соответствует действительности.

Как сообщают российские СМИ, клубы действительно контактировали, но никакого соглашения достигнуто не было.

Тем более, "Ювентус" - не единственный претендент на звёздного россиянина. За ним также охотятся "Милан" и "Лацио".

В текущем сезоне 24-летний Миранчук сыграл 16 матчей, забил 8 голов и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 16 миллионов евро.

Не пропустите: Уткин прокомментировал информацию об интересе "Ювентуса" к Алексею Миранчуку. | http://soccernews.ru
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